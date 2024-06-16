【未使用】ザネラート カシミア ブランディーン ミニウォレット 3つ折り

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小さくても高性能でおしゃれ！ザネラートのミニ財布＆お財布バッグ ...



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ご覧いただきありがとうございます！！コメントなし即購入OKです！※フォロー割引希望の方は購入前にコメントにてお知らせください。割引の詳しいことについてはプロフィールをご覧ください。■アイテムCOMPACTCACHEMIREBLANDINEミニウォレット三つ折りコンパクトウォレットメンズ512870-60【商品説明】三つ折りタイプのミニウォレット。お札を折らずに入れられるだけでなく、カード類も3枚ほど収納可能。フラップの小銭入れも配置され、このコンパクトサイズでいながら、お財布としての機能を十分に果たしてくれます。ザネラートのアイコンでもある波柄を型押しであしらったカシミアブランディーン。シルクのような光沢が美しく、長く人気のマテリアルです。この商品は全国大手のリサイクルショップで購入した鑑定済みの商品です。■ブランドZANELLATOザネラート■サイズ縦幅：6.5cm横幅：9.5cmマチ：2.5cm※素人寸法の為、多少の誤算はご了承ください。■仕様カードポケット×3小銭入れ×1お札入れ×1その他ポケット×1■カラー/色NERO(黒ブラック)※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますので、ご了承の上お買い求め下さい。■状態未使用保管品■素材牛革■付属品箱、保存袋、タグ類■購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品■配送送料無料！簡易包装にて1日〜2日程度で発送いたします！姉妹ショップもたくさん商品ございます✨✨#エルアイシーモール管理番号：085800TS133