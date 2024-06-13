Aime Leon Dore Newera Newyork Yankees

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ご覧いただきありがとうございます！はじめに必ずプロフィールのご確認よろしくお願いいたします。▪︎商品名:エメレオンドレニューエラニューヨークヤンキースキャップ9FORTYNY▪︎カラー:ホワイト白▪︎サイズ 表記:ワンサイズ（ストラップで調節可能）▪︎状態:一度の試着のみです。自宅保管のため新品ではありませんのでご了承下さい。中古商材にご不安な方、完璧な商品状態をお求めの方はお控え下さい。トラブル防止のため返品交換不可でお願いいたします。ご不明な点ございましたらお気軽にご連絡ください！※予告なく出品取り消しする場合がございますのでご了承下さい。素材···ナイロンカラー···ホワイト形···ベースボール