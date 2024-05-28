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お宝…ビビアン・スー直筆サイン入り2Lサイズ写真…Vivian Hsu
商品番号 O22254720416
商品名

お宝…ビビアン・スー直筆サイン入り2Lサイズ写真…Vivian Hsu
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 6,742 円
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商品詳細

お宝商品…ビビアン・スー直筆サイン入り2Lサイズフォト…VivianHsuとても古いものです…極美品…撮影時のみ開封…約127mm×179mm…サイズフォトの裏面に、サービスとして、シリアル番号付きの直筆サイン証明書付き…証明書も一緒にお届け致します。ビビアン・スー（VivianHsu、徐若瑄〈シュー・ルオシュエン〉台湾出身のマルチタレント。現在は台湾、日本、中国を拠点に活動…歌手、女優だけではなく作詞活動など幅広く活動…身長161cm血液型A型生年月日： 1975年3月19日(年齢45歳)生まれ： 台湾豊原区配偶者： ショーン・リー (2014年から)子供： ダルトン・リー値下げは出来ません…即購入で構いません。こちらの商品は、他のオークションで購入した物です。ご購入のお客様は、商品の到着後…2日以内の受け取り連絡をお願い申し上げます…複数点のご購入のお客様は、同梱発送させて頂きます。ご了承ください。
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