ポーター　カレントウォレット

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カラー...ブラック素材...本革財布形...二つ折り品番…052-02203サイズなどはこの品番から検索してみてくたさい。小さい鞄の時用に購入しましたが、もっと小さい財布にすぐに変えることになりましたので、使用は数日です。よく見るとスレのようなものが見られますが、それ以外は生地の部分も綺麗です。★発送後のキャンセルや返金はできませんので、質問などあればご購入前にお願い致します。