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ポーター　カレントウォレット
商品番号 N41587447717
商品名

ポーター　カレントウォレット
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ブラック素材...本革財布形...二つ折り品番…052-02203サイズなどはこの品番から検索してみてくたさい。小さい鞄の時用に購入しましたが、もっと小さい財布にすぐに変えることになりましたので、使用は数日です。よく見るとスレのようなものが見られますが、それ以外は生地の部分も綺麗です。★発送後のキャンセルや返金はできませんので、質問などあればご購入前にお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/scissoring197796.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial943716.html
http://narcologia.ru/goods/ordering998979.html
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