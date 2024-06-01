新品 クロムハーツ トラッカーキャップ (黒/白)

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商品詳細
CHROMEHEARTSCAPハワイの正規店にて購入しましたレシートのコピーはお付け可能です。(写真添付してあります)（個人情報などは消した状態で送らせていただきます）詳細はこちら◎在庫がある商品です○購入前に出品者への在庫確認をおすすめしますサイズの名称ブラック+ホワイトONESIZE○DETAILS素材：-コットン-.925スターリングシルバー仕様：-CHプラススターリングシルバートップボタン1個-アメリカ製
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