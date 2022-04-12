湊あくあ　NEKOキャップ　誕生日記念2021 未開封

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ご閲覧頂き誠にありがとうございます。湊あくあ2021年誕生日記念グッズNekoキャップ【未使用.未開封】暗所にて保管しておりました。-̗̀⚠︎̖́-商品は1点のみセットでは御座いません。Nekoキャップのみですサイズ・頭囲約59cmツバの長さ・約8cm素材・綿即購入⭕️値下げ交渉⭕️すり替え等の防止のため発送後はトラブル防止の為対応は出来ませんのでご了承下さい。お互いが気持ち良い取引を出来るように心掛けています。何卒宜しくお願い致します。