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お値下げ⭐︎ 美品　エルメス　tシャツ
商品番号 I18708717102
商品名

お値下げ⭐︎ 美品　エルメス　tシャツ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 5,390 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐︎シルクの様な光沢のある上質な綿素材で肌触りが大変良いです。左胸に象とHERMESのロゴ刺繍が上品な印象です(^^)Sサイズですがゆったりめなので日本サイズのMくらいの感じです。着丈　60肩幅　43.5身幅　50袖丈　23(素人採寸です)2回ほどの着用で美品だと思います⭐︎メンズでもレディースでも着用可能です。お値段交渉ok！よろしくお願いします。
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