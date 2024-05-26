お値下げ⭐︎ 美品　エルメス　tシャツ

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商品詳細
⭐︎シルクの様な光沢のある上質な綿素材で肌触りが大変良いです。左胸に象とHERMESのロゴ刺繍が上品な印象です(^^)Sサイズですがゆったりめなので日本サイズのMくらいの感じです。着丈 60肩幅 43.5身幅 50袖丈 23(素人採寸です)2回ほどの着用で美品だと思います⭐︎メンズでもレディースでも着用可能です。お値段交渉ok！よろしくお願いします。
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