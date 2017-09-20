マリネッラ ネクタイ 花柄 小紋柄 ブルー系



トップ 【新品未使用】マリネッラ ナポリ 小紋柄（花柄）ノーマル仕様 ...



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マリネッラの小紋柄オーダー ネクタイ（2本め）



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商品詳細：*ブランド:MARINELLANAPOLI*材質:シルク*大剣幅:約9.5cm*色:ブルー、レッド、イエロー*デザイン:花柄商品の特徴：マリネッラのブルー系の花柄のネクタイです。注意事項：*実物の色はモニターの表示と若干異なる場合があります。*ユーズドの為、細かい傷や汚れがある場合もございます。*シワ等はご容赦下さい。*ご理解の上ご購入下さい。大きなダメージに関しては記載致します。*購入後の返品はいかなる場合でもお断りさせて頂きます。*ノークレームノーリターンでお願い致します。*中古商品にご理解のある方のご購入をお願い致します。*原則スピーディな発送を心がけておりますが、 場合により購入後発送まで２～３日頂く可能性もありますので予めご了承下さい。