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- 新品未開封 伊藤聡美衣装展 和柄トートバッグ 羽生結弦選手SEIMEI
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商品詳細
伊藤聡美衣装展コスチューム展限定販売の和柄トートバッグです。新品未開封の状態です。羽生結弦選手SEIMEIの衣装生地モチーフのリボン付きトートバッグです。友人の分を購入しましたが、被ってしまったため出品させていただきます。(\u003e\u003c)現地への交通費等も考慮したお値段にさせていただいておりますことを、ご理解いただけますと幸いでございます。#SATOMIITO#YuzuruHanyu#羽生結弦
http://narcologia.ru/goods/pompous686823.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement75199.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming746592.html
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