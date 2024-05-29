SAINT LAURENT PARIS ペイズリー バンダナ スカーフ

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商品詳細
●SAINTLAURENTPARIS●バンダナ スカーフ●ブラック●ウール100%●サイズ55×55（使用した事で実寸は変わっています。広げた感じは50〜52cmくらいです）●直営店で売り切れていたため購入先は大手リユースショップです。付属品は無しの現品のみになります。首に巻いたりバッグのハンドルに付けたり多様な使い方のできるお品です。目立ったダメージは無いと思いますがある程度の使用感はございます。よろしくお願い致します。
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