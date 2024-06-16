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XXLサイズ A BATHING APE × READYMADE ピンクカモ T
商品番号 T26362870330
商品名

XXLサイズ A BATHING APE × READYMADE ピンクカモ T
ブランド名 アベイシングエイプ
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

出品商品をご覧いただきありがとうございます。こちらの出品商品は国内正規取扱店にて購入した商品になります。お探しになられていた方、ご興味いただいた方、ご検討いただければ幸いです。商品名　:【ABATHINGAPE×READYMADEコラボTshirtピンクカモ】カラ－、サイズ　:本体-ホワイト（バックにREADYMADEのピンクカモ柄のプリント、フロント左胸に刺繍あり。）、XXLサイズ（国内正規取扱店オンラインサイトサイズ表を画像に掲載しておりますのでご参照願います。）状態　:新品未使用、未開封の商品ですが表記色のバラ売りになります。価格　:Tシャツ、1枚の価格です。送料を含んだ価格になります。以上、よろしくお願いいたします。#abathingape#BAPE#reademade#レディメイド#細川雄太#saintmichel#セイントマイケル
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