吉田カバンPORTER



TANKER(タンカー) CAMERA BAG | 吉田カバンホームページ | YOSHIDA & Co.



HYBRID(ハイブリッド) DAYPACK | 吉田カバンホームページ | YOSHIDA & Co.



TANKER(タンカー) TOTE BAG | 吉田カバンホームページ | YOSHIDA & Co.



STYLE(スタイル) DAYPACK | 吉田カバンホームページ | YOSHIDA & Co.



ポーター フォース ショルダーポーチ 855－05461 吉田カバン ...



HYBRID(ハイブリッド) TOTE BAG | 吉田カバンホームページ | YOSHIDA & Co.



ポーター フレーム ショルダーバッグ 690－17849 吉田カバン メンズ ...



FREE STYLE(フリースタイル) WAIST BAG | 吉田カバンホームページ ...



TWIN PACK(ツインパック) DAYPACK(L) | 吉田カバンホームページ ...



FREE STYLE(フリースタイル) BOSTON BAG | 吉田カバンホームページ ...



SHEA(シア) TOTE BAG(L) | 吉田カバンホームページ | YOSHIDA & Co.



PX TANKER(PXタンカー) WAIST BAG | 吉田カバンホームページ | YOSHIDA ...



CLERK(クラーク) DAYPACK | 吉田カバンホームページ | YOSHIDA & Co.



BOND(ボンド) 2WAY BOSTON BAG | 吉田カバンホームページ | YOSHIDA & Co.



CURRENT(カレント) WALLET | 吉田カバンホームページ | YOSHIDA & Co.

財布形···二つ折りカラー···ブラウン素材···本革ポーター吉田カバン二つ折り財布折財布052-02203カラー60しなやかな風合いのエンボス加工を施した革を用いた小物シリーズであるCURRENTカレント。牛ステアの表面に凪のように穏やかな波を連想させる型押しをすることで、品のある落ち着いた雰囲気を醸し出しています。シンプルで落ち着いた雰囲気が大人力を上げる二つ折り財布。留め具がないので、もたつかずにカード等をサッと取り出せます。また、カードポケットも豊富にあり、その他にも定期や免許証等を入れるのに便利なクリアポケットも付いているなど、使い勝手も◎！牛ステア素材の表面に凪のように穏やかな波を連想させる型押しをしており、その細かい文様の一つ一つが潰れることなく綺麗に出ているところもポイントです。商品の概要：メイン開閉オープン内側ホック小銭入れ×12層札入れ×2層中にカードポケット×2カードポケット×8クリアポケット×1フリーポケット×3(吉田カバンPORTERより引用)数年前にプレゼントで息子が頂いたものです。残念ながら気に召さず、しまい込んでおりましたので断捨離で出品いたします。物入れにしまっており箱の色あせが見られるかもしれませんがお品物には、まったく問題は、ありません。写真ご希望があれば追加いたします。