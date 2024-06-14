(新品)ポールスミス Paul Smith マフラー メリノウール100%

10/5値下げいたしました！これから寒くなる時期ですので、いかがでしょうか？【商品説明】ふんわり肌触りの良い暖かなマフラー！ネイビーブルーをベースとしたマルチカラーストライプがお洒落なデザイン！公式の写真ではとても蛍光に見えますが、実際はそうでもなくとても落ち着いていて何にでも合わせやすいカラーとなっています！メンズとかいてありますが男女兼用で使っていただけるかと思います！【ブランド】PaulSmithポールスミス【形】マフラー 693DS3047【素材】メリノウール100%【色】ネイビーブルー×マルチカラーストライプ|カラー系統ネイビーブルーレインボー【サイズ】縦175cm（フリンジ含む）横27cm【重量】(約)200g【生産国】ドイツ【付属品】未開封の透明な袋【状態】新品、未使用、未開封【定価】日本参考13,200円(税込)この度は商品を見ていただきありがとうございます！他に、何か質問がございましたら気軽にコメントしてください！#PaulSmith#ポールスミス#マフラー#メンズ#プレゼント



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