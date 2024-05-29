新品　限定品　VANS バンズ　オーセンティック　ピッグスエード　ホワイト



バンズ VANS USモデル オーセンティックピッグスエード(VN0A5HZS9G9)SANDSHELL/SNOW WHITE | GAINSBOUR【ゲーンズブール】 powered by BASE



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限定品 VANS AUTHENTIC PIG SUEDEオーセンティックスエード



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ご覧いただきありがとうございます(*^^*)新品 VANS AUTHENTIC(オーセンティック)PIGSUEDE 27.5cm スノーホワイトホワイト 箱無し元箱付きプラス¥300ですVANSバンズのベースモデル・オーセンティックバンズの歴史の中で最初に登場したモデルとして、50年以上が経つ現在もほぼ変わらないシンプルなデザインで、どんなスタイルにもマッチしやすいベーシックなカラーは1足は持っておきたいスニーカーですどこか上品な印象を与える「ピッグスエード」ならではの素材感環境に優しい撥水繊維HeiQECODRYを使い、水や水ベースの汚れを防いでくれます。バンズVANSUSモデルAUTHENTICオーセンティックピッグスエードのご紹介です。1966年VANS設立時最初に登場したVANSの歴史を語るうえで外せないモデルAUTHENTIC(オーセンティック)。定番のワッフルソールに高いグリップ力とシンプルなデザインが特徴です。発色が良く毛並みもきれいなベージュ系のカラーのスエードを使用しており、撥水性にも優れています。メインカラー...ホワイトスニーカー型...ローカット(Low)特徴/機能/素材...スエードシーン...スケートボード(スケボー)