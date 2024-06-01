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ボッテガヴェネタ　メンズベルト　イントレチャート
商品番号 Y12016857615
商品名

ボッテガヴェネタ　メンズベルト　イントレチャート
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 2,128 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボッテガのレザーベルトです。デイリーに使用しておりましたので、バックル部分の塗装ハゲやレザーの捲れなど、全体的に使用感があります。画像ご確認のうえご検討お願いいたします。サイズ表記　85cm34INカラー···ブラック素材···本革
http://narcologia.ru/goods/ambassador687806.html
http://narcologia.ru/goods/Persia928688.html
http://narcologia.ru/goods/procurement791733.html

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未使用品 ボッテガヴェネタ メンズベルト イントレチャート 黒 全長 ...

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Bottega Veneta - 未使用品□BOTTEGA VENETA/ボッテガヴェネタ ...

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