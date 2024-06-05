エレキヴァイオリン エボニー サイレント バイオリン 4/4

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商品詳細
エレキヴァイオリンエボニーサイレントバイオリン4/4つや初心者入門セット(ブラック/black)トップの素材タイプエボニーバック材質タイプパイン,エボニー,木材楽器ヴァイオリン商品の重量1.6キログラム動作モード電気重量：1.6kgケースサイズ：80cm*15cm*29cm ▲ご注意：ペグを回転するときは、軽く、ゆっくりして弦を切らないようにします。あご当て、指板、テールピース、ペグがコクタン（黒檀）で作られた！セット内容：改良版エレキヴァイオリン、八角弓、ケース、大ロジン（）、駒、ヘッドフォン、アルカリ電池、AUXケーブル（ご注意：ヘッドフォン問題がある場合、弊社に連絡してください。）演奏に必需品なアイテムが付属しており、初心者の方も安心に演奏・練習ができるセットです。専用ケースに入っているので、本体に傷つける心配がなく、持ち運びも便利で安全です。あご当て、テールピースとペグを改良いたしました！元々は黒染の木で作られたが、色褪せしやすいため、今はコクタンを採用され、滑らかに仕上がり、色褪せしなくて、耐久性に優れています。また、弓と松脂をよりいいものに変えました。管理番号227$$17005
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