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Angles 大谷翔平帽子　エンジェルスボール　hat ball
商品番号 N54115658281
商品名

Angles 大谷翔平帽子　エンジェルスボール　hat ball
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,081 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2022/8/13にエンゼルス対ツインズ戦で球場配布された大谷翔平キャップ（未使用品）です。大谷選手の「背番号17」の刺繍を前面に、ツバには「OHTANI」プリント、側面には「エンゼルスのロゴ」刺繍と「Yakultヤクルト」ワッペンが入っています。型紙はそのままにして送付致します。比較的刺繍や縫製の状態は良い方だと思いますが、ニューエラNEWERAのような完璧なキャップとは違います。あくまでも球場配布品なので細かい汚れやキズ、糸ほつれ、ヨレなどがある可能性がございますので、あらかじめご了承ください。サイズはフリーサイズで背面にサイズ調整が付いています。カラー···レッド形···ベースボールボールの方は、現地の球場で購入した商品です。ブランドはRawlingsです。硬球です。
http://narcologia.ru/goods/composite617554.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit734486.html
http://narcologia.ru/goods/organization937362.html
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