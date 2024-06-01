Angles 大谷翔平帽子　エンジェルスボール　hat ball

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2022/8/13にエンゼルス対ツインズ戦で球場配布された大谷翔平キャップ（未使用品）です。大谷選手の「背番号17」の刺繍を前面に、ツバには「OHTANI」プリント、側面には「エンゼルスのロゴ」刺繍と「Yakultヤクルト」ワッペンが入っています。型紙はそのままにして送付致します。比較的刺繍や縫製の状態は良い方だと思いますが、ニューエラNEWERAのような完璧なキャップとは違います。あくまでも球場配布品なので細かい汚れやキズ、糸ほつれ、ヨレなどがある可能性がございますので、あらかじめご了承ください。サイズはフリーサイズで背面にサイズ調整が付いています。カラー···レッド形···ベースボールボールの方は、現地の球場で購入した商品です。ブランドはRawlingsです。硬球です。