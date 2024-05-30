正規品 新品 アイグナー カードケース 定期入れ 箱付 【SKT12176】

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【PR:他ブランド品多数有り！是非見てね！】アイグナーのカードケースです。新品です。ブランド：アイグナー商品名：カードケース型番：150091素材：Vacchetta(牛革)色：ブラックサイズ：約11×8cm付属品：箱・保存袋仕様：ポケット×2 カード入れ×6質問お気軽にどうぞ。様々なブランド品多数出品中。商品は全て業者によるブランド市場にて仕入れた物で、全て正規品です。基本早い者勝ち。即買いOK。送料負担して頂ければ受け取り評価前の返品OK。タイトルの【】内の数字は当店の管理番号になります。当店は小さな店舗がある、リサイクルショップです。詳しくはプロフィールをご覧ください。【PR:他商品は、プロフィール又はこちらから→#買取横丁】