NEW ERA キャップ A's

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商品詳細
LP59FIFTYMLBオンフィールドオークランド・アスレチックスホーム678/ダークグリーン/AゴールドNEWERAメンズレディース7035461107844サイズ・・・61.5(写真の通りです)ZOZOTOWNにて購入しましたが、サイズが合わなかったため譲ります。1度の試着のみでダンボールにしまい日光からも避けていたため新品未使用とさせて頂きます。購入時のZOZOTOWNのダンボールで発送させて頂きます。
http://narcologia.ru/goods/perforce129965.html
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http://narcologia.ru/goods/procurement775833.html
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