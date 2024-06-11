ヒマラヤ クロコダイル財布 本革 ワニ革財布 メンズ レディース

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数ある中からの閲覧ありがとうございます！希少革ヒマラヤクロコを使用したラウンド長財布です。匿名配送でお届けします。そのほかにもクロコダイル製品多数販売中です！→#Sayoteクロコ革小物【商品概要】クロコダイル本革を繋ぎ目無しの1枚革で製作した長財布ワニ本来が持つ風合いを活かし、ホワイトからダークトーンに変わるグラデーションが特徴です。ワニの模様は人の指紋と同様に、同じ物は他にありません。全て一点物となります。ヒマラヤ加工は素材の質感を最大限に活かす加工のため、選び抜かれた原皮のみが使われます。厳しい選別をクリアした革を使用しているので希少価値が高いです。商品は腕のある職人によるハンドメイド。細かい部分までこだわった作りになっています。・ファスナー持ち手にクロコ革を採用・小銭入れに片マチ採用で機能性向上・小銭入れ内側にも牛本革・ゴールドファスナー見た目と機能性を両立しました。水分厳禁ファスナーは煌びやかなゴールドでオーダーメイドお渡し時は、専用の化粧箱に入れてお届け。また安心してお買い物いただけるよう、全商品に輸入する際に必要な書類のコピーを添付しています。こちらは正規輸入されたクロコダイル製品であることを証明できる書類となっています。不要の場合はお申し付けください。【クロコダイル本革製品の特性】ワニは陸地でも生活する生き物です。そしてご存知の通りとても凶暴な生物です。地を這う際につく傷や仲間との争いでつく傷等、生きていた頃についた傷が革に残っていることもあります。またこうしてついた傷はリアルレザーである証でもありますまたハンドメイド品のため工程上につく擦れや色ムラが生じる場合がございます。商品にならないものは事前に省いております。心配な点やご不明点は是非コメント欄へご質問ください。■商品説明【商品】ワニ本革長財布ハンドメイド【カラー】ヒマラヤ【サイズ】約20cm×11cm×3cm【素材】本体:クロコダイル(シャムワニ)腹部内装:牛革ファスナー:クロコダイル本革(シャム)【収納】カードポケット×12札入れ×2フリーポケット:3ファスナー付き小銭入れ×1HM-30