jimmy'z　ジミーズ　Tシャツ　bigサイズ　oldskate

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商品詳細
ジミーズのTシャツですワンピースとして着用しておりましたかなりBIGサイズなので男性はオーバーサイズに、女性はワンピースとして着れます古着屋でデッドストックで購入数回着用
http://narcologia.ru/goods/Stanford283773.html
http://narcologia.ru/goods/stage500897.html
http://narcologia.ru/goods/approximate117820.html
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