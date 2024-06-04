キムタク着 Ｓsize マーク\u0026ロナ MARK \u0026 LONA FER Tシャツ

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○商品名I'AMTee○商品説明しっかりした肉感のある6.2ozのオーバーサイズTシャツ〇ブランドMARK\u0026LONA〇状態新品〇カラーWhite〇サイズS着丈68cm肩幅46cm身幅52cmそで丈22cm○商品番号MFM3CAA41〇購入場所公式オンライン〇発送方法ネコポスお支払い完了から24時間以内に発送致します。〇100％本物保証になります。すり替え防止のため返品はお受け出来かねますので、ご理解頂ける方のみ入札をお願い致します。ご不明点はご質問下さい。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬