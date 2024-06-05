【伊】エルメネジルドゼニア 赤マルチパターン柄 ネクタイ シルク100% 美品

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▼【伊】エルメネジルドゼニア赤マルチパターン柄ネクタイシルク100%美品F269エレガントな【伊】エルメネジルドゼニアの赤マルチパターン柄ネクタイが登場。シルク100％の高級素材が上品な光沢を放ち、洗練された印象を演出します。赤のパッションが力強さと華やかさを加え、多彩なパターンが個性を際立たせます。ビジネスシーンからフォーマルな場面まで幅広く対応。美品の状態なので、品質とデザインに自信を持ってお届けします。エルメネジルドゼニアのネクタイで、あなたのスタイルに上質さとモダンな魅力をプラスしましょう。一歩先を行く洗練されたファッションを手に入れてください。◆Brand/ブランド◆ErmenegildoZegna/エルメネジルドゼニア〈Size/サイズ〉全長：150cm大剣幅：9㎝小剣幅：3.5㎝〈Color/カラー〉レッド×ネイビー(総柄)〈Condition/状態〉特筆するダメージもなく、きれいなお品です〈Deail/ディテール〉・―〈Material/素材〉シルク100％【Luxe】「Luxe/リュクス」とは、値段が高いものだけが贅沢なのではなく、素材や仕上がりに納得し、自分が本当に気に入ったものを手にすることこそが真のぜいたくであるという概念のことです。リュクスの場合はラグジュアリーよりも本物志向という意味合いが強くなります。長く付き合える一生モノを探されている方、そろそろ本物と呼べる逸品を手に入れられてみるのはのはいかがでしょうか。#Luxeの商品一覧#Luxeネクタイ管理番号：F269柄・デザイン...プリント（ロゴなど）