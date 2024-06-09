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ドルチェ\u0026ガッパーナ　ベルト
商品番号 T44360845944
商品名

ドルチェ\u0026ガッパーナ　ベルト
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドルチェ\u0026ガッパーナ　ベルト15年以上前に購入して、長さも切っているのでサイズが合う人がいれば。約93㎝です。目立った傷などはないですが、中古品ご理解下さい。
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