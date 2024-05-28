【美品】 THE INOUE BROTHERS ザイノウエブラザーズ　マフラー

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美品メンズ レディースTHEINOUEBROTHERS(ザイノウエブラザーズ)BrushedScarfキャメル試着のみのほぼ未使用です。タグ、虫除けの効果のある楠はありません。ご了承くださいませ。ベイビーアルパカを100%使用したマフラーです。肌触りが良く、暖かく快適に着用して頂けます。ベイビーアルパカは、非常に毛玉ができにくいという特性があり、ヘビーユーズに適した素材です。こちらの商品は裏表関係なく、両面で使用可能となっております。¥1.1000ブランド：THEINOUEBROTHERS性別：メンズ/レディースカラー：キャメル素材：アルパカ100％原産国：ペルー｜アイテムサイズ長さ180x幅35（单位：cm）※平置での実寸です。多少の誤差はご了承ください。柄・デザイン···無地カラー···ブラウン柄・デザイン···無地カラー···ブラウン