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DAN別注 所作 ロングウォレット
商品番号 C48458740294
商品名

DAN別注 所作 ロングウォレット
ブランド名 ショサ
特別価格 税込 8,944 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用品DAN別注第二弾タンニンなめしの牛革に型押し加工を施したシュリンクレザーを用いたロングウォレットになります。新品で購入しましたが、通常のロングウォレットが長持ちしていて満足していますので、今後も出番はないかなと思い出品しました。箱付きですが開けた際に折れ目が付いてしまっています（画像4枚目）ご確認の上ご検討ください。柄・デザイン...無地カラー...ブラック財布形...長財布ハズムShosa
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