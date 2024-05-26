極美品】FENDI セレリア 長財布 ラウンドファスナー グレー 付属品完備 ...

商品をご覧頂きありがとうございます(^^)全商品、即決OKです！気になることはコメント下さいね！#ぽんたの小物#ぽんたのメンズ●アイテムFENDIフェンディ長財布ロングウォレットセレリアラウンドファスナーラウンドジップロゴ刻印ステッチレザー本革保存袋説明書箱付き付属品完備メンズレディース男女兼用ユニセックス●状態全体的に状態良好で型崩れも無くキレイお品です！これから素敵にお使い頂けます。全面お写真に納めましたのでご状態はご確認の上ご購入ください。カラーは上品なダークグレー。お写真の付属品全て一緒にご発送します。素敵なデザインの長財布を是非この機会に！●実寸※平置きで計測縦10横19厚さ2（素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください）●カラーダークグレー 濃灰●購入元古物市場正規品鑑定済★★★★★★★★★管理番号 R00867593



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