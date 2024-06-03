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間宮祥太朗 ナンバMG5 アクリルスタンド （学生服）
商品番号 W21923842502
商品名

間宮祥太朗 ナンバMG5 アクリルスタンド （学生服）
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎即購入可能◎ナンバMG5間宮祥太朗（学生服）のアクリルスタンドになります。新品未開封です。購入後、開封せずに暗所にて保管しておりました。　素人の自宅保管品ですので気になる方はご遠慮下さい。プチプチ＋水濡れ防止対策をして発送致します。間宮祥太朗ナンバMG5難波剛
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