VASCO ヴァスコ　レザーボヤージュ　ショートウォレット　二つ折り財布

財布形···二つ折り2日使用ですが、柔らかいレザーなので使用感があります。小傷ありますが、レザーの柔らかさの為どうしても傷は目立つように感じますが、状態は良い方だと思います。イタリアのレザーで使い込むといい味が出そうです。色々財布を持っていますが、雰囲気のいいレザーです。使いやすいのも良い点です。財布が多いので整理しています。定価22,000円です。



バスコ ヴァスコ VASCO VSC-700 レザーボヤージュショートウォレット ...



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