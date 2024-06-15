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VASCO ヴァスコ　レザーボヤージュ　ショートウォレット　二つ折り財布
商品番号 B66572917667
商品名

VASCO ヴァスコ　レザーボヤージュ　ショートウォレット　二つ折り財布
ブランド名 ヴァスコ
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

財布形···二つ折り2日使用ですが、柔らかいレザーなので使用感があります。小傷ありますが、レザーの柔らかさの為どうしても傷は目立つように感じますが、状態は良い方だと思います。イタリアのレザーで使い込むといい味が出そうです。色々財布を持っていますが、雰囲気のいいレザーです。使いやすいのも良い点です。財布が多いので整理しています。定価22,000円です。
http://narcologia.ru/goods/manufacture936241.html
http://narcologia.ru/goods/recommended640190.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford637173.html

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