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ポケモンカード151 空箱 ペリペリ付き 3個セット
商品番号 R69876473867
商品名

ポケモンカード151 空箱 ペリペリ付き 3個セット
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 2,812 円
在庫状況 あり

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商品詳細

画像の通り、箱の側面から開封したため、ペリペリ付きの状態です。セット購入以外での値下げ交渉は基本的に受け付けません。折り畳んで発送します。
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