ビンテージ FUNNYファニー HAND 34/85 カービング ベルト

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ビンテージFUNNYファニーHANDTOOKY\u0026DYE34/85カービングベルトFUNNYファニーSTERLAGSVERLAD FUANTサイズ表記34/85HANDTOOKY\u0026HANDDYE☆30年くらい前にアメ横の御徒町近くのウエスタンレザーショップで購入した物です。☆ベルトの始まりから最後の穴まで88cmでした。☆シルバーの洗浄液で真っ黒から白にシルバークロスでピカピカになりました。☆シルバーバックル及びベルトの先端のカバーだけでも肉厚で重量も有り私的では価値を感じます。☆ベルトの革は肉厚です。☆ベルト自体は経年劣化いわゆるやれ感は否めませんがとても渋い感じです。ビンテージベルトに興味の有る方いかがでしょうか。ベルト素材···本革(カービング)バックルカラー···シルバーベルトカラー···ブラウン