ジャイアンツ　オールドサマーシリーズ　1974年Tシャツ\u0026メガホン

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こちらは2022年7月8日〜14日期間限定で発売されたジャイアンツオールドサマーシリーズグッズ、1974年レプリカユニフォームTシャツＬサイズとメガホンになります。重複して購入してしまったので出品します。サイトより後楽園球場時代を思い起こさせる法被、応援バット、復刻ユニホーム型Ｔシャツを販売！法被の背中部と応援バットには、当時のペットマーク「バットに乗った少年」をあしらっています。ノスタルジックな雰囲気とともに、野球観戦をお楽しみください。ジャイアンツ特別ボックスで発送します。バラ売り不可