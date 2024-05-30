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ジャイアンツ　オールドサマーシリーズ　1974年Tシャツ\u0026メガホン
商品番号 F84444104277
商品名

ジャイアンツ　オールドサマーシリーズ　1974年Tシャツ\u0026メガホン
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 2,622 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは2022年7月8日〜14日期間限定で発売されたジャイアンツオールドサマーシリーズグッズ、1974年レプリカユニフォームTシャツＬサイズとメガホンになります。重複して購入してしまったので出品します。サイトより後楽園球場時代を思い起こさせる法被、応援バット、復刻ユニホーム型Ｔシャツを販売！法被の背中部と応援バットには、当時のペットマーク「バットに乗った少年」をあしらっています。ノスタルジックな雰囲気とともに、野球観戦をお楽しみください。ジャイアンツ特別ボックスで発送します。バラ売り不可
http://narcologia.ru/goods/scissoring930896.html
http://narcologia.ru/goods/providence984894.html
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