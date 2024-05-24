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吉田カバン　ポーター　長財布
商品番号 N68216354174
商品名

吉田カバン　ポーター　長財布
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 7,222 円
在庫状況 あり

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商品詳細

買ったものの一回も開けてません。包みからも出してないので、非常にいい状態です。柄・デザイン···無地カラー···ブラック
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