LOUIS VUITTON ルイヴィトン ジッピー メンズ

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商品詳細
カラー···ブラックルイヴィトンのジッピーウォレットです。タイガレザーは職人が高いコストをかけて高品質なリザード革に張り替えます。数回しか使用していませんが。ですが、気に入っていただける方にお譲りします。
http://narcologia.ru/goods/organization775762.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture130741.html
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