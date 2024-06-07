gadidanoniem キャップ ステッカー付き

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商品詳細
JUDE/BLACK新品、未使用です。付属のステッカーもついてきます。オリジナルボディのベースボールキャップ。厚手のコットン地を使用したシックスパネルデザイン。フロント・サイド・バックのグラフィック刺繍がポイント。バックにフィットを調節できるバックル付き。SIZE:FREE(内寸:52-58cmブリム:7.5cm高さ:14cm）カラー···ブラック
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