【美品✨】Berluti ベルルッティ ベルト レザー 95/38

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ご覧いただきありがとうございます！#kannusedブランドベルルッティのベルトです。レザーの味が出てビジネス用でもカジュアル用でも使用いただけると思います。商品は一点物になり、即購入OKの早い者勝ちですのでご希望の方はお早めにどうぞ！丁寧に梱包し、迅速に発送いたします。【ブランド】Berlutiベルルッティ【カラー】茶色、銀色（ブラウン、シルバー）【素材】レザー【付属品】なし（保存袋、箱、カード類はございません）【サイズ（センチ）】全長：約112(バックルを含む)cmベルト幅：3cmウエスト：約89.5cm〜115cm穴の数：6(1つは追加穴あけ)バックル：約W5.5×H3.7(cm) 素人採寸のため若干の誤差はご了承ください。【状態】（写真と併せて確認下さい。） バックル部：傷-小、使用感-小 ベルト部：傷-極小、使用感-小 ホール部：使用感-小、傷-小※タバコ吸っておりません。※ペット飼っておりません。基本的に返品は受け付けておりませんが、万が一真贋に誤りがありました際は受け取り通知前でしたら返品対応させていただきますのでご安心してお買い求め下さいませ。↓その他にも多数出品しております！#kannusedブランド