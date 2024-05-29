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ニューエラ キャップ(アジャスターなし) New ERA Cap
商品番号 A57076103834
商品名

ニューエラ キャップ(アジャスターなし) New ERA Cap
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 4,777 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古品SecondhandingoodshapeサイズSize　\"75/8\"頭回りCircumference60.6cm好きですが、使用頻度が下がっているキャップを出品します。写真をよくご確認頂き、サイズを確認し、中古品に抵抗がない方がご購入下さい。自宅保管品である事、ご理解お願い致します。送る時は、後ろ半分を、内側に折り込みます。シワには気をつけますが、シワがつく事があります。Istillwanttokeepitbutdon'twearitsooftenlikeIuseto,sopleaseenjoyyourstyle.Pleasemakesurewithsize,checkeachpicswell.Pleaseunderstanditwasjustkeptintheclosetwithoutspecialcare.It'llbefoldedintwointheboxwhileshipping(Itcanaffecttoitsshape).Thankyouforyourvisitingthepage.
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