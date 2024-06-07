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ヴィヴィアンウエストウッドマン 変形 Tシャツ　大きいサイズ オーブ 黒　美品
商品番号 P17064411857
商品名

ヴィヴィアンウエストウッドマン 変形 Tシャツ　大きいサイズ オーブ 黒　美品
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッドマン
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムVivienneWestwoodMANヴィヴィアンウエストウッドマン変形Tシャツ　大きいサイズオーブプリントロゴ　美品カットソー　ビックシルエット匿名スピード発送○サイズフリー肩幅63cm身幅65cm袖丈29cm着丈　前58cm後85cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態　3回着用しました。使用感少なく目立つ汚れなしの美品です。古着に抵抗がある方、神経質な方はご遠慮下さい！○カラーブラック　黒○素材綿100%○配送簡易包装でコンパクトに畳んでの発送になりますのでご了承ください!1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ゆうゆうメルカリ便かららくらくメルカリ便に変更する場合がありますのでコンビニ受け取りしたい方はコメントください。○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
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