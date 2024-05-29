限定値下げ！THE H.W. DOG\u0026CO. TRUCKER CAP-B

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今ではもう販売されていないレアな物になります。格安にて出品させて頂きます。自宅保管が気になる方は購入をお控え下さい。もう手に入りませんので、お探しの方は是非。廃盤品 TRUCKERCAP-BD-00004-BLK【THEH.W.DOG\u0026CO.】ザエイチダブルドッグアンドコーBLACKishCOLLECTIONDOG定番のTRUCKERCAP。BLACKボディにBLACKプリント、部材にもBLACKを使用しております。さらにDOGのアイコンとも言える犬タグは国産の黒レザーを使用。DOG定番の1970年代、アメリカで流行したトラッカーキャップがモデル。当時のワークマンたちが作業着として着用していたことから、汚れや使用感など味のあるキャップをイメージ。あえて色落ちしやすい生地を使用しているため、長く愛用することでその風合いもお楽しみいただけます。70年代にベースを置いて作成しているため、縫製ミシンも70年代のものを使用しています。■カラー BLACK■サイズ FREE●その他、注意事項：細かいデザインなどは写真にてご確認ください。質問等ありましたらコメント下さい。※発送の際、折り畳んだ状態で発送させて頂きます。※型崩れしない発送方法になりますと、プラス¥1000で対応させて頂きます。コメント又は購入後メッセージでお知らせ下さい。※ご購入の際は必ずプロフィールをご覧下さい。※プロフィールにも記載しておりますが、発送後の返金、返品、交換はしませんので、予めご了承ください。