シャネル　ネクタイ　ブルー

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CHANEL (シャネル) ネクタイ スカイブルー サイズ:下記参照 CHANEL (シャネル) ネクタイ スカイブルー サイズ:下記参照



未使用 シャネル 刺繍 ロゴ ネクタイ ストライプ ボーダー ブルー ... 未使用 シャネル 刺繍 ロゴ ネクタイ ストライプ ボーダー ブルー ...

\u003c詳細\u003e・シャネルのネクタイです。・カラー ブルー・数年前に家族が都内百貨店にて購入したものです。何度かは使用していたと思います。目立つ傷や汚れはございません。・素人保管の点、ご了承ください。\u003cサイズ\u003e・全長140㎝ 幅 最大9.5㎝ 最短4.5㎝\u003c状態\u003e目立った傷や汚れ無しcr485-11050051