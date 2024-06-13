シャネル　ネクタイ　ブルー

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商品詳細
\u003c詳細\u003e・シャネルのネクタイです。・カラー ブルー・数年前に家族が都内百貨店にて購入したものです。何度かは使用していたと思います。目立つ傷や汚れはございません。・素人保管の点、ご了承ください。\u003cサイズ\u003e・全長140㎝ 幅 最大9.5㎝ 最短4.5㎝\u003c状態\u003e目立った傷や汚れ無しcr485-11050051
http://narcologia.ru/goods/organization111062.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei776371.html
http://narcologia.ru/goods/competitive973881.html
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