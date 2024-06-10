ツバ裏グレー New Era 3/8 Cap ニューエラ ニックス キャップ

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商品詳細
今アメリカで大流行しているニューエラのカスタムキャップですがこちらはツバ裏グレーのペイズリー(バンダナ)柄の刺繍が施されたエクスクルーシブなデザインになります。日本未発売の海外限定モデル！！今回大人気サイズ73/8を出品しましたので、狙っていた方はこの機会に是非！こちらのサイズのニューヨークニックスペイズリーキャップは1点のみとなりますので早い者勝ちとさせていただきます。【商品名】ＮＥＷＥＲＡ新品59FIFTYNBANYKnicksPaisleyRoyalBlueCapBandanaGreyUnderVisorBrimSize73/8(58.7cm)日本未発売新品未使用正規品です！【COLOR】ロイヤルブルー ツバ裏グレー【Size】73/8(58.7cm)【商品の状態】使用状況:新品未使用正規品注意事項:ファイナルセールとさせていただきます。【発送】既に日本にございます。入金確認後、2日以内での発送となります。【その他】不明点はご質問ください。購入後24時間以内にご連絡無い場合、また購入後2日以内に入金ない場合キャンセルとさせていただきますのでご了承ください。SUPREME23SS、23AW商品やNY買い付け品を他にも出品しております。あわせて宜しくお願い致します。カラー···ブルー形···ベースボール素材···ウール
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