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ダンヒル dunhill ベルト レザー＆キャンバス 紳士ベルト ブラック　本革
商品番号 R57078384548
商品名

ダンヒル dunhill ベルト レザー＆キャンバス 紳士ベルト ブラック　本革
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

沢山の中からご覧頂きありがとうございます✨商品情報【商品名ブランド】ダンヒルdunhillベルトレザー＆キャンバス異素材ミックス　ブラック　本革　カラー：ブラック、バックル部分　ゴールド素材：レザー、布サイズ：40／100　全長約101cm　幅約3cm　 約111g（多少の誤差についてはご了承願います）【詳細】中古金具部分の黒ずみ、汚れあり付属品：なし画像をご確認お願いします。入手経路:BtoBブランドオークションA02230823020906
http://narcologia.ru/goods/troupe680711.html
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