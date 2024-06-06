ダンヒル dunhill ベルト レザー＆キャンバス 紳士ベルト ブラック　本革

沢山の中からご覧頂きありがとうございます✨商品情報【商品名ブランド】ダンヒルdunhillベルトレザー＆キャンバス異素材ミックス ブラック 本革 カラー：ブラック、バックル部分 ゴールド素材：レザー、布サイズ：40／100 全長約101cm 幅約3cm 約111g（多少の誤差についてはご了承願います）【詳細】中古金具部分の黒ずみ、汚れあり付属品：なし画像をご確認お願いします。入手経路:BtoBブランドオークションA02230823020906



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