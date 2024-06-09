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専用D2259P◾️バーバリーズ ヴィンテージ ネクタイ100%
商品番号 V83669426519
商品名

専用D2259P◾️バーバリーズ ヴィンテージ ネクタイ100%
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎ご覧頂き、ありがとうございます。◎フォロワー割等のお得なお値引き情報は、プロフィールをご覧下さい。◎出品商品は、ブランド直営店、もしくはブランドショップで購入した物で、全て鑑定済の正規品になります。ご安心してお求め下さい。【ブランド名】BURBERRYSバーバリーズ#Konokonokono出品ネクタイ　→他にも出品しております。#Konokonokono出品【コンディション】■ランク《A》※ランクの詳細については、プロフィールをご覧下さい。｛備考・ダメージ詳細など｝多少の使用感はございますが、目立った汚れやダメージ、不具合などはなく、これからもご愛用頂けるコンディションです。【商品詳細】■カラー／レッド×ベージュ系■素材／シルク100%■実寸サイズ※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい全長約152ｃｍ大剣幅約9.5ｃｍ
http://narcologia.ru/goods/evaporation523224.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture43541.html
http://narcologia.ru/goods/preference739538.html

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