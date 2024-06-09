Kith New Era for Mets Floral 59FIFTY LP

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KITHとneweraのコラボのキャップです。ロープロファイルのニューヨークメッツです。KITHTokyoで購入しました。店舗ではすでに完売しており、入手困難です。カラーはベージュのボディに花柄が刺繍されている他にはないデザインとなっています。サイズは75/8(60.6cm)です。汗染み防止のためにライナー部分に専用シールを貼っております。着用回数も短時間の2回ほどで目立つ汚れ等は見受けられませんが、素人保管ですのであらかじめご了承下さい。お値下げ希望の方は、あらかじめ希望額をご提示ください。「お値下げ可能ですか？」等の定型文は不要です。検索用NIKEナイキadidasアディダスJordanジョーダンneweranewbalancesupremeシュプリームKITHfogessentialsエッセンシャルズundefeatedundftdアンディフィーテッドsacaiサカイundercoverアンダーカバーclotaimeleondoreエメレオンドレchampionbapewtapshufsoph.f.c.r.bfcrbVETEMENTSOFF-WHITEオフホワイトfragmentフラグメントboxlogotnfthenorthfaceノースフェイスcarharttカーハートRalphLaurenラルフローレンunionlaユニオンjjjjoundWTAPS