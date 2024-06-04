【未使用】ポーター PORTER カードケース 名刺入れ 吉田カバン

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PORTERの名刺入れ・カードケースになります。新品・未使用の商品になります。購入して使おうとしましたが、好みが変わりまして使わず今に至ります。新品・未使用ですが、一度人の手に渡っていることご理解いただけますようお願い申し上げます。●商品スペック●表地：高密度キャンバス（ウレタンコーティング）裏地：コットンオックスサイズ：本体約W115×H75×D20（mm）重量：約55グラム生産国：日本仕様：カードポケット×3型番：707-08227#ポーター#PORTER#名刺入れ#カードケース