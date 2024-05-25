マーキーストーン　メンズベルト

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商品詳細
marquistoe正規取扱店で購入したマーキーストーンのブラックのベルトです。□素材 革□メイドイン ITALY□ベルトの幅 4㎝□サイズ90表記 留め金具から１つ目の穴までが85㎝ 2.5㎝間隔で5つ穴あります ベルト全長102㎝□バックルサイズ 縦6.5×横7.5目立った傷や汚れはございません。
http://narcologia.ru/goods/plaque921207.html
http://narcologia.ru/goods/message787627.html
http://narcologia.ru/goods/marshal417580.html
Marquistone/マーキーストーン/ハラコ/85/ベルト/レザー/ORN
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