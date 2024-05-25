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マーキーストーン　メンズベルト
商品番号 T88249035824
商品名

マーキーストーン　メンズベルト
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

marquistoe正規取扱店で購入したマーキーストーンのブラックのベルトです。□素材　革□メイドイン　ITALY□ベルトの幅　4㎝□サイズ90表記　留め金具から１つ目の穴までが85㎝　2.5㎝間隔で5つ穴あります　ベルト全長102㎝□バックルサイズ　縦6.5×横7.5目立った傷や汚れはございません。
http://narcologia.ru/goods/plaque921207.html
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