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エアマックス3
商品番号 G93323908479
商品名

エアマックス3
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,470 円
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商品詳細

エアマックス3です。サイズ:us9（27cm）エアマックス90の前身のエアマックス3です。室内の運動用で使用しておりました。外では1回も履いておりません。箱・付属品全て揃っています。宜しくお願い致します。
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