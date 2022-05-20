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商品詳細
エアマックス3です。サイズ:us9（27cm）エアマックス90の前身のエアマックス3です。室内の運動用で使用しておりました。外では1回も履いておりません。箱・付属品全て揃っています。宜しくお願い致します。
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