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hyde 着 スタッズベルト IF LGB Roen
商品番号 D78885986972
商品名

hyde 着 スタッズベルト IF LGB Roen
ブランド名 フットザコーチャー
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■ブランド■Wendy's×footthecoacher■モデル■スタッズデニム■サイズ■Free■定価■約40,000円※袋付属■状態■数度着用■説明■hydeさんが雑誌、ライブやプライベートで着用しているスタッズベルトです。コラボ商品で生産数が少ない商品です。※当方、非喫煙者にて臭いなどの移りございません■発送■ヤマト着払★注意★他オークション等でも販売しているため、急遽取り下げる場合がございますご質問頂いても販売できませんのでご了承ください
http://narcologia.ru/goods/Sydney858049.html
http://narcologia.ru/goods/cotton994361.html
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