Whitehouse Cox S1975HL 二つ折り財布　コンパクト財布

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ブランド:WhitehouseCox型番:S1975HL材質:BRIDLELEATHER色:BLACK/DK.KHAKI税込価格:¥35,2002022年をもってブランドが廃業するという事で在庫が無くなる前に購入しておいたのですが、他の財布を購入した為出品しました。店頭で購入後保管しており、撮影する為に開封した程度です。白っちゃけているのはブルーム(白いロウ)という物で新品特有の状態です。使っていくうちに取れていきます。サイズ等の詳細は型番より検索願います。