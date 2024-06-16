PORTER / COUNTER LONG WALLET ¥39,600税込

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PORTER/COUNTERLONGWALLET定価¥39,600税込W:200mm/H:100mm/D:0mmレザー製のドレスシューズに見られる、繊細なダブルステッチのディテールを取り入れた上品なレザー小物シリーズ「PORTERCOUNTER（カウンター）」です。牛ステアをクロームで鞣し、さらにタンニン剤と樹脂剤を繊維の中まで染み込ませてキメ細かく仕上げました。さらに真空乾燥機によって平たく滑らかにしてから銀面を擦り、塗料と合成樹脂でコーティングしました。光沢があり適度なソフト感のある革は、上質で高級感があるのが特徴です。内装にはレザーシューズに使われるライニング用の馬革を使用しました。型によっては縫製の一部に靴の製造に使用する2本針のミシンを用い、ピッチの細かいダブルステッチを施しています。また、レザーシューズ特有のディテールも取り入れており、ウォレットやカードケース・ペンケース・クラッチバッグにはレザーシューズのかかとのドッグテイル※をモチーフにした縫製方法を採用しています。一部のアイテムには脱ぎ履きの際に指を差し込むブーツなどのプルループをイメージした、二重リングを付けたループを縫い付けています。新品購入後、約2ヶ月程度使用したUSED品です。外側には、使用時のキズスレがありますが、使用期間が短かった為、デリケート素材の為、輸送中の傷み、初期傷、シワ、へこみなどある場合がございます。心配な点は、写真にてご確認、もしくはコメントをよろしくお願いします。個人保管品とご理解いただき神経質すぎる方はご遠慮願います。※それ以外の状態の食い違いなどすり替え防止の為、如何なる理由も【返品・返金】をお断りさせて頂きます。#ビームス#beams#シップス#ships#ユナイテッドアローズ#unitedarrows#トウモローランド#バーニーズニューヨーク#ロンハーマン#PORTER#吉田カバン#カウンターカラーブラウン柄・デザイン無地財布形長財布素材本革カラー···ブラウン財布形···長財布